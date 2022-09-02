Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde ön kayıtlar başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların kuaförlük, berberlik, halıcılık, market, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ön kayıtları başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi’ne kazandırılan ve engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliğini taşıyan ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’ sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Kuaförlük, berberlik, halıcılık, market, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıtları başlıyor.

5 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim yılı için kayıt yaptırmak isteyen aileler çocuklarını, 16 Eylül Cuma gününe kadar Gümüşçay Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Engelsiz Yaşam Akademisi’nden şahsen veya telefondan ulaşarak kayıt yaptırabilecek.

“Engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz”

Engelli bireylerin meslek öğrendiği ve hoş vakit geçirdiği Engelsiz Yaşam Akademisi’nde ön kayıtın başladığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Engelli bireylere yönelik bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliğini taşıyan tesisimiz, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarımız başlıyor. Her geçen gün akademimiz kendini geliştiriyor, yeniliyor. Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki bireylerimizle birlikte eğlenerek bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza tüm hızımız ve heyecanımızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.