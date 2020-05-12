Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

‘Merkezefendi El Ele’ projesine destek devam ediyor

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN RAMAZAN AYI İÇİN BAŞLATMIŞ OLDUĞU ‘MERKEZEFENDİ EL ELE’ İYİLİK HAREKETİNE DESTEKLER DEVAM EDİYOR. İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN ESNAFA, HAYIRSEVERLER ARACILIĞI İLE YARDIM YAPILAN İYİLİK HAREKETİNE DENİZLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI DA (DEKEV) DESTEK VERDİ.

‘Merkezefendi El Ele’ projesine destek devam ediyor

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN RAMAZAN AYI İÇİN BAŞLATMIŞ OLDUĞU ‘MERKEZEFENDİ EL ELE’ İYİLİK HAREKETİNE DESTEKLER DEVAM EDİYOR. İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN ESNAFA, HAYIRSEVERLER ARACILIĞI İLE YARDIM YAPILAN İYİLİK HAREKETİNE DENİZLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI DA (DEKEV) DESTEK VERDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:12
5 Okunma
‘Merkezefendi El Ele’ projesine destek devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayı için başlatmış olduğu ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destekler devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım yapılan iyilik hareketine Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı da (DEKEV) destek verdi.

DEKEV iyilik hareketine et ve kıyma yardımında bulundu. DEKEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Atıcı, “Vakıf olarak iyilik hareketine destek vermekten çok mutluyuz. Farkındalık oluşturmak açısından önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Merkezefendi Belediyesi’ni de böyle bir çalışmaya öncülük ettiği için kutluyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’na, ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyilik hareketimiz amacına, hedefine ulaşıyor. İyilik hareketimize katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize minnettarız” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı
Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı
Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı
Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı
Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı
Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı
Denizli yenileniyor
Denizli yenileniyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim