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Merkezefendi Denizli Basket Süper Lig’e yükseldi
Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 87-63 Nadir Gold İstanbul Basket’i yenerek 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi garantiledi.
DENİZLİ 01.05.2021, 17:41
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Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 87-63 Nadir Gold İstanbul Basket’i yenerek 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi garantiledi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonundaki mücadele ilk periyodda 21-15, devreyi ise 46-32 önde tamamlayan Denizli Basket, üçüncü periyod da 65-48 üstün bitirerek, karşılaşmayı 87-63 galip tamamladı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket üst üste 14. maçını yenilgisiz geçirerek lig bitimine 1 hafta kala Samsunspor’un önünde bitirmeyi garantiledi.Denizli Basket gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadeleye devam edecek. Farklı üstünlüğü son çeyrekte de sürdüren Denizli Basket, karşılaşmadan 87-63 galibiyetle ayrılarak normal sezon şampiyonu oldu.