Merkezefendi de camiler temizleniyor
MERKEZEFENDİ İLÇESİNDEKİ CAMİ, MESCİT VE KURAN KURSLARININ HALILARI HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YILDA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YIKANARAK TEMİZLENDİ.
Merkezefendi ilçesindeki cami, mescit ve kuran kurslarının halıları her yıl olduğu gibi bu yılda belediye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi.
Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde cami, mescit ve kuran kurslarının halılarını yıkama işlemine başladı. Korona virüs tedbirlerinin de dikkate alındığı temizlik işleminde zararlı olmayan, bakteri üretmeyen, bitkisel temizlik ürünleri kullanılıyor. Son sistem halı yıkama makineleri ile çalışmaları gerçekleştiren ekipler,yılsonuna kadar 139 cami, 48 Kur’an kursu ve 20 mescittetemizlik ve yıkama işlemi yapacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, salgın döneminde hijyen koşullarına ve kurallarına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Doğan, “Camilerimizin ve ibadethanelerimizin daha temiz, daha bakımlı olması için gerekli çalışmaları Merkezefendi Belediyesi olarak bu yıl da gerçekleştiriyoruz. İbadethanelerimizin halılarını temizleyerek hijyenik hale getiriyoruz. Hemşerilerimiz, ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştiriyor. Özellikle bu salgın döneminde temizliğe, hijyene daha çok önem vermeli, tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bu temizlikçalışmamızı ilçemizdeki tüm camilerimizde ve ibadethanelerimizde uygulayacağız” dedi.
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