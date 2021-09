Merkezefendi Belediyesinin gençliğe yatırımları sürüyor

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yapısal projelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne modern eğitim sınıfları, kişisel gelişim ve hobi atölyeleri, sosyal alanı, kütüphanesi, kafeteryası, fuaye alanı, 100 kişilik seminer salonu, bireysel ve grup çalışma odaları, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle gençlerin gözdesi olacak ‘Gençlik Merkezi’ kazandırılacak. Merkezefendi Belediyesi’nin Merkezefendili gençlerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçeye kazandıracağı 1200 metrekarelik gençlik merkezi zemin, 1. ve 2. kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Gençlik Merkezi’nin yapımına en kısa sürede başlanacak.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin her mahallesinde çalışmalar gerçekleştiriyor, projeler hayata geçiriyoruz. İlçemize kazandırdığımız birçok merkezden sonra şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemize ‘Gençlik Merkezimizi’ kazandıracağız. Gençlerimizin sanattan kültüre, eğitimden spora, kişisel gelişimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda vakit geçireceği bu merkezimiz gençlerimizin gözdesi olacak. Merkezimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Birçok alanda kendini geliştirecekleri bu çok amaçlı merkezlerimizin sayısını ilçemizde arttıracağız. Merkezefendi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.