Merkezefendi Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 250 milyon TL
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MECLİSİ’NİN EKİM AYI TOPLANTISINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUNDA 2021 YILI BÜTÇESİ 250 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, “MERKEZEFENDİ İLÇEMİZDE YAŞAYAN HEMŞERİLERİMİZE HİZMET ETMEK İÇİN HAZIRLANAN 2021 YILI BÜTÇEMİZ HAYIRLI OLSUN” DEDİ.
Merkezefendi Belediyesi Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2021 yılı bütçesi 250 Milyon TL olarak belirlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi ilçemizde yaşayan hemşerilerimize hizmet etmek için hazırlanan 2021 yılı bütçemiz hayırlı olsun” dedi.
Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplanan mecliste 11 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2021 yılı bütçe görüşmeleri de tamamlandı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçesi kabul edildi. Buna göre Merkezefendi Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 250 Milyon TL olarak belirlendi.
Doğru bütçe ve vatandaşa doğru hizmet yapılacağını belirten Başkan Doğan, “Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcılarıma, meclis üyelerimize, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, hemşerilerimize doğru bütçe ile doğru hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri ilçemize kazandırmak bu dönemde çok önemli. 2021 yılı bütçemiz, oylama sonucunda 250 Milyon TL olarak kabul edildi. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
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