Merkezefendi Belediyesi’nden sünnet şöleni

Dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi ile çalışmalarına devam ediyor. Dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak. Çocukların sünnetleri özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sünnet çocuklarının sünnet kıyafetleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından hediye edilecek. Çocuklarını sünnet yaptırmak isteyen Merkezefendililer başvurularını 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Başvurular 2 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Sünnet işlemleri Kurban Bayramı öncesi yapılacak. Sünnet olan çocuklar 11 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde Merkezefendi Belediyesi’nin düzenleyeceği kutlama etkinliğinde bir araya gelecek. Sünnet şöleni Merkezefendi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilecek.

“Bu şölen geleneksel hale gelecek”

Ekonomik zorluk çeken Merkezefendililerin yanında olmayı hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğumuz birçok etkinliğe, hizmete bir yenisini daha ekledik. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz. Sünnet şölenimizin ilkini gerçekleştireceğiz. Bu şöleni önümüzdeki yıllarda da sürdürerek ilçemizde geleneksel hale getireceğiz. Özellikle ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olacak şekilde, uzman hekimler tarafından yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen hemşehrilerimiz belediyemize müracaat edebilirler” diye konuştu.