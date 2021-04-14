banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Merkezefendi Belediyesinden pide ikramı

Merkezefendi Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden iftara saatler kala pide ikramında bulundu.

DENİZLİ 14.04.2021, 14:10
2
Merkezefendi Belediyesinden pide ikramı

Merkezefendi Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden iftara saatler kala pide ikramında bulundu.

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Sevindik Mahallesi’nde vatandaşlara iftarların sembolü olan sıcak Ramazan pidesi ikram etti. Ekipler tarafından iftara saatler kala mahallenin çeşitli noktalarında pide dağıtıldı. 13 Nisan Salı günü başlayan pide ikramı ilçenin farklı mahallelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde dayanışmayı, birlik olmayı, paylaşmayı hemşehrilerimizle birlikte her geçen gün pekiştiriyoruz. Merkezefendi’de dayanışma ve yardımlaşma her geçen artıyor. Hemşehrilerimizle birlikte kenetlenerek bu zorlu günleri birlikte aşacağız. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizde Ramazan pidelerini Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin sofralarına ulaştıracağız” diye konuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu