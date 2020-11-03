Merkezefendi Belediyesinden evde bakım hizmeti

Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi ilçesinde evde bakım hizmetleri faaliyete geçecek.

Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi sınırları içerisinde evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ‘Evde Bakım Hizmetleri’ faaliyete geçecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, bakıma ve ilgiye muhtaç vatandaşların ev temizliğinden kişisel bakımına, egzersiz danışmanlığından psikolojik desteğe kadar birçok konuda yardımcı olacak. ‘Ailenizden Biri’ sloganıyla başlatılan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden yararlanmak isteyen Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da www.merkezefendi.bel.tr/evdebakim/ internet adresinden kayıt yaptırıp bilgi alabilecekler.

“Bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan hemşehrilerimizin her zaman yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Evde Bakım Hizmetleri ile bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan Merkezefendililerin yanında olacaklarını söyledi. Sosyal Belediyecilik anlayışla hizmet vereceklerini belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hem sosyal hem de yapısal projelerimizi ilçemiz genelinde sürdürüyoruz. Bu noktada sosyal hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. İlçemiz sınırları içerisinde evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri hemşerilerimiz için Evde Bakım Hizmetlerimizi başlatıyoruz. Bu hizmetimiz kapsamında ev temizliği, berber, kuaför, egzersiz danışmanlığı ve psikolojik destek vereceğiz. Bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.