Merkezefendi Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü etkinliği

Merkezefendi Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi çevre ve doğa için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel etkinlik düzenlendi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’ndaki etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, ilgili birim müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Programda Başkan Doğan ve öğrenciler atıkları, depozito sistemi ile atık toplama karavanı ve cam atık otomatına atarak ayrıştırdılar. Öğrenciler ayrıca geri dönüşüm temalı bir sergi hazırladı. Başkan Doğan’ın da incelediği sergi katılımcılardan tam not aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından, çevreye olan katkılarından dolayı okul müdürlerine plaket takdim edildi, öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.

“Çevre bilinci kazandırmak çok önemli”

Daha yaşanabilir bir Merkezefendi ve temiz bir dünya için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, erken yaşta çocuklara çevre bilincinin kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Doğa konusunda hassas olduklarını ifade eden Başkan Doğan, “Çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmak için Merkezefendi Belediyesi olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğimizde öğrencilerimizin hazırladığı geri dönüşüm temalı sergiyi ziyaret ettik ve atıkları ayrıştırdık. Ayrıca, etkinliğimize katılan okul müdürlerimize de plaketlerini takdim ettik. Bu tarz etkinlikleri düzenlemek farkındalık oluşturmak açısından oldukça kıymetli. Bugünden göstereceğimiz her dikkatli davranış gelecek nesillere bırakacağımız tertemiz yarınların inşası olacak. Çevremizi koruyalım, doğamıza sahip çıkalım” diye konuştu.