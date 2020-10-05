Merkezefendi Belediyesi’nden 4 bin öğrenciye öğrenim yardımı

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime olan destekleri devam ediyor. İhtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 3,2 Milyon TL öğrenim yardım yapılacağını ve öğrencilere, 8 ay boyunca aylık 100 TL öğrenim yardımı verileceği belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye yardım desteği başlattı. Bu kapsamda sosyal belediyecilik alanında birçok hizmete imza atan Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören öğrencilerin yararlanabileceği öğrenim yardımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular, 20 Ekim Salı günü sona erecek. Başvurular, Pandemi tedbirleri kapsamında sadece www.merkezefendi.bel.tr/ogrenim-yardimi/ internet adresi üzerinden veya 444 8 662 telefon numaralı çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilecektir. Merkezefendi Belediyesi, hem Denizli’de hem de Ege Bölgesi’nde öğrenci sayısına oranla en büyük öğrenim yardımını gerçekleştiren belediye konumunda bulunuyor.

“Öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz”

Öğrencilerin eğitimine destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak bu yıl da 4 bin öğrencimize öğrenim yardımında bulunacağız. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki bu destekler, bizlere başarı olarak geri dönecek. Eğitim, bizim için her zaman önceliklidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza, imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya, eğitim alanındaki projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.