Merkezefendi Belediyesi vatandaşlara çare oluyor

Merkezefendi Belediyesi ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi ile 2 haftada beş mahallede bin 80 Merkezefendilinin kapısı tek tek çalındı. Başkan Doğan, “Bizler bir söz vermiştik, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız, dertleri dert yerinde dinleyeceğiz diye. Bu şiar ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşın ihtiyaçlarının ve isteklerinin doğrudan karşılanması için başlatılan ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi ile 2 haftada beş mahallede bin 80 Merkezefendilinin kapısı tek tek çalındı. Ekipler, vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan 520 talebin 410 tanesini anında çözüme kavuştururken, geri kalan 110 talebi de ilgili kurumlara ileterek takibini sürdürüyor. ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi kapsamında ev temizliği, boya-badana, beyaz eşya, kömür, gıda kolisi desteği, yol, asfalt, kaldırım ve bunun gibi birçok talep çözüme kavuşturuluyor.

“Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız”

Merkezefendi’de çözümsüz sorun kalmayana dek çalışacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dertleri dert yerinde dinlediklerini söyledi. Ekiplerin kapı kapı dolaşıp vatandaşların taleplerini karşılayacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “İki hafta önce başlattığımız ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi ile hemşehrilerimize ulaşmaya, sorunlarını ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. İnsanın yanında olan, insana dokunan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bizler bir söz vermiştik, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız, dertleri dert yerinde dinleyeceğiz diye. Bu şiar ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi’de çözümsüz sorun kalmayana dek bütün gücümüzle, elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.