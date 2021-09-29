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Merkezefendi Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde

CHP’li belediyelerin üretici kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üretime olan desteklerinin yanı sıra, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü sosyal yardım ve destek programlarının sergileneceği etkinlikte Merkezefendi Belediyesi de stant açtı.

DENİZLİ 29.09.2021, 16:18
Merkezefendi Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde

CHP’li belediyelerin üretici kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üretime olan desteklerinin yanı sıra, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü sosyal yardım ve destek programlarının sergileneceği etkinlikte Merkezefendi Belediyesi de stant açtı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Eylül Perşembe ile 2 Ekim Cumartesi günleri arasında Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ için İstanbul’a gitti. Zirveye CHP Yerel Yönetimler ve Tarım Komisyonu üyesi milletvekillerinin yanı sıra, CHP’li belediyeler ve kooperatifler katılacak. Belediyelerin üretici kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üretime olan desteklerinin yanı sıra, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü sosyal yardım ve destek programlarının sergileneceği etkinlikte Merkezefendi Belediyesi de stant açtı. Merkezefendi Belediyesi, üreticiye fide desteği, küçükbaş hayvan desteği, lavanta bahçesi, halk süt ve israfı engelleyen Mama Üretim Makinesi ile programda yer alıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Doğan, “İstanbul’da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarım Fuarı’nda Merkezefendi Belediyesi olarak; tarıma değer katan Fide ve Hayvancılık Destekleri, Halk Süt ve Lavanta Bahçesi projelerimizle yer alıyoruz. Sosyal Belediyelerimizin ortaya koyduğu projelerin sergilendiği fuarımızın, ülkemiz tarımına bereket getirmesini diliyorum” dedi.

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