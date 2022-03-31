Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu’ndan muhteşem konser

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez kurulan ve 74 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası ve Korosunun ilk konseri dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez kurulan ve 74 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası ve Korosu ilk konserini verdi. Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın olduğu konserde Şefliğini Neslihan Demirbacak’ın yaptığı oda orkestrası ile şefliğini Sevgi Utma’nın yaptığı koro, sanatseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Salonu dolduran sanatseverler konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

“İnanılmaz güzel bir gece yaşadık”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konserin son kısmında Zülfü Livaneli’nin ‘Ey Özgürlük’ şarkısında orkestra ve koroya eşlik etti. Başkan Doğan, “Sizlerin ilgisi sevgisi, katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak bir oda orkestrası ve korosu kurduk öğretmenlerimizle birlikte. İnanılmaz güzel bir gece yaşadık. Denizlimize ve Merkezefendimize orkestramızın ve korumuzun büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Sizlerle işbirliği yapmaktan dolayı çok çok mutlu ve gururluyuz. İyi ki sizler varsınız. Sanat bizim için çok önemli ve farklı. Sizler bu ülkenin gülen, aydınlık yüzlerisiniz. Bizler de her zaman sizin yanınızda olacağız. Merkezefendi’de pek çok alanda olduğu gibi sanatta da ilklere imza atmayı sürdürüyoruz. Dünya sanatla, sanat Merkezefendi’de bir başka güzel” diye konuştu.