Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, BİR PROJESİNİ DAHA HAYATA GEÇİRDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİŞAFAK MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN MASAL PARKI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Merkezefendi Belediyesi, bir projesini daha hayata geçirdi. Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi’ne kazandırılan Masal Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Merkezefendi Belediyesi Yenişafak Mahallesi’nde 9600 metrekare alanda yapılan Masal Park’ının açılışını gerçekleştirdi. Masal Parkı’nda Nasreddin Hoca, Keloğlan, Şirinler, Kırmızı Başlıklı Kız, Hacivat ve Karagöz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Temel Reis ile Ulubatlı Hasan figürleri yer alıyor. İçerisinde çocuklara masal okuyan Masal Ağacı ile kafeteryası bulunan Masal Şatosu mevcut. Parkın içinde Ege Bölgesi’nde ilk defa kullanılan Elma Kurdu ile Arı oyun grupları ve spor aletleri de bulunuyor.
Parkı hizmete açtıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Başkan Doğan, “Bugün çocuklarımız için bir projeyi daha hayata geçiriyoruz, onlara ithafen açıyoruz. Salgın döneminde çocuklarımız çok sıkıldı. Masal Parkımızı Pandemi kurallarına uygun olarak hizmete açıyoruz. İlçemize bu parkı kazandırdığımız için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ekiplerimiz diğer mahallelerde de çalışmalara devam ediyor. Farklı mahallelerde de temalı parkların yapımına devam edeceğiz” dedi.
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