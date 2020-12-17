Merkezefendi Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaftan kira alacaklarını salgın sürecinin sonuna kadar ertelendi.

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle esnafa destek olmaya devam ediyor. Pandemi sebebiyle işleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan iş yerlerine ait Merkezefendi Belediyesi’nin kira alacakları, alınan karar ile pandemi sürecinin sonuna kadar ertelendi. Esnafın yanında olmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Korona virüs salgını sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle işleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan iş yerlerinden alacaklarımızı pandemi süreci sonuna kadar erteliyoruz” dedi.