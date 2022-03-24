Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosundan özel iki oyun

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahneleyecekleri iki oyunla izleyicilerle bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. 26 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te ‘Coco ve Arkadaşları’ isimli çocuk tiyatrosu, 27 Mart Pazar günü saat 20.00’de ise Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Selahattin Doğramacı’nın yönettiği ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Her iki oyun da Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da oynanacak.

Tüm sanatseverleri tiyatro oyunlarına davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak salonlarımızı doldurmaya, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel, Kent Tiyatrosu oyuncularımız oyunlar oynayacak. Kültüre ve sanata hemşehrilerimizle birlikte büyük değer veriyoruz. Merkezefendi’miz her zaman sanatın ve kültürün merkezi olacak. Tüm sanatsever hemşehrilerimizi oyunlarımıza bekliyorum” diye konuştu.