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Merkezefendi Belediyesi gönüllü arama kurtarma ekibi ilk eğitimi tamamladı

Merkezefendi Belediyesi, belediye personelinden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturuyor. Gönüllü personellere AKUT yetkilileri tarafından ilk eğitim verildi. Olağanüstü her türlü felakete karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

DENİZLİ 15.01.2021, 17:04
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Merkezefendi Belediyesi gönüllü arama kurtarma ekibi ilk eğitimi tamamladı

Merkezefendi Belediyesi, belediye personelinden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturuyor. Gönüllü personellere AKUT yetkilileri tarafından ilk eğitim verildi. Olağanüstü her türlü felakete karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Merkezefendi Belediyesi, belediye personelinden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi kuruyor. Bu kapsamda, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda gönüllü personellere AKUT yetkilileri tarafından ilk eğitim verildi. Eğitime Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, AKUT Denizli Ekibi Lideri Cengizhan Öztürk ve ekipler ile birlikte gönüllü olan Merkezefendi Belediyesi çalışanları katıldı. Doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenlerin, doğal afet öncesinde hangi tedbirlerin alınacağının anlatıldığı eğitim programında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitimlerin sonunda güçlü bir arama kurtarma ekibinin kurulacağını söyledi. İzmir depreminde bölgede çalışan belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Doğan, “Yaklaşık 320 bin nüfuslu ilçeye hep birlikte hizmet ediyoruz. Bugün burada farkındalık oluşturmak adına, olağanüstü felaket anında belediyedeki ekiplerimizin hazır olması gerektiğini ve ilçemizde, şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimize yardım etmemiz gerektiğini düşündüğümüz için buradayız. Çünkü bir afet, bir felaket anında hemşehrilerimizin arayacağı kurumların en önünde gelenlerin bir tanesi de belediyelerdir. Bu eğitimler sonunda güçlü bir arama kurtarma ekibinin kurulacağına inanıyorum” dedi.

“Biz de her türlü lojistik desteği sağlamaya hazırız”

Her türlü felakete karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Başkan Doğan, belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Doğan, “Yaklaşık bir aydır Denizlimiz küçük şiddetli de olsa depremlerle sarsılıyor, hepimiz yaşıyoruz. İzmir depreminde bizzat gittim. Enkaz bölgesi çok kötüydü. AKUT ekibi orda başarılı bir şekilde çalışıyordu. Oradaki belediyelerin sorumluluğunu gördüm ve bizim de bir şey yapmamız gerektiğini düşündüm. Merkezefendi Belediyesine de yakışan buydu. Orada sadece enkaz kaldırmak değil iletişim, koordinasyon, büro yönetimi çok önemli. Olağanüstü felaket anında bunlar için çalışacağız. O ekip ruhunu, takım ruhunu oluşturmak, deneyim kazanmak, tatbikatlar artık devam edecek. Biz de her türlü lojistik desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.

“Teknik anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkemizde birçok deprem oldu. Ben en son İzmir depreminde enkaz bölgesine gittim. Mimari hatalar, müteahhit hataları olduğu gözlendi. Merkezefendimizde zincir marketlerde, oyun salonlarında tedbirsizlik var mı, statik plana aykırı bir durum var mı? diye hemen bir denetime başladık. Türkiye’nin gerçekleri var. Bazı mahallelerimizin üzerinden fay hattı geçiyor. 2000 yılından önce yapılmış çok riskli bazı binalar var. Bunlar için elimizden geldiğince çalışacağız, elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Yoğun katılımdan dolayı gönüllü olan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışma ile deprem sonrası yapabileceklerimizi görüşeceğiz. Teknik anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk eğitimize katılımınız çok güzel, teşekkür ediyorum. Gönülden destek veriyoruz. Böyle bir ekipten faydalanmak bizim için büyük şans. Bunu iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çalışmalara, eğitimlere ben de katılacağım. En büyük temennimiz bu doğal afetleri yaşamamamız. Yaşadığımız takdirde de gereken tedbirleri alacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak da gereken her şeyi, her yardımı, her önlemi ve her tedbiri almaya hazır olduğumuzu bu ekipten, bu katılımdan anlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sizleri en iyi şekilde hazırlayacağız”

AKUT Denizli Ekibi Lideri Cengizhan Öztürk, hem Başkan Doğan’a hem de gönüllü olan Merkezefendi Belediye çalışanlarına teşekkür etti. Öztürk, “Bu yola baş koyan arkadaşlar, uzun bir yola baş koyuyorlar. Denizli’yi tek olarak görüyorum. Bizler aynı yolda ilerleyeceğimiz için, bir ekip olacağız. Bizim ilimizde veya başka bir ilde bir felaket yaşandığında bizler bir ekip olarak çalışacağız. AKUT ne yapıyorsa sizler de aynısını yapacaksınız. Belediyeler bu tür organizasyonları sadece görsel olarak yapmaktan hoşlanıyorlar. Ama Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan en az bizim kadar heyecanlı bir ekip kurulacağı için. Sizler bu yönden, arkanızda böyle bir başkan olduğu için çok şanslısınız. Hem deprem öncesi hem de deprem sonrası hazırlıklı olmak isteyen bir başkan. Deprem öncesi yapılması gerekenler çok çok önemli bir konu. Sizleri en iyi şekilde hazırlayacağız. Gerek enkaz üzerinde gerek lojistikte, gerek büroda gerek kriz anında sizlerden en iyi anlamda faydalanmak adına eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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