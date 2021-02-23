Merkezefendi Belediyesi, esnaf ve müzisyenlere gıda kolisi desteğini sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri doğrultusunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan, mağduriyet yaşayan esnaf ve müzisyenlere gıda kolisi desteğini sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi tamamen kapanan kıraathane, oyun salonu, kantin, çay ocağı, halı saha sahipleri ve çalışanları ile iş bulmakta zorlanan müzisyenlere desteğini sürdürüyor. Belediye bugüne kadar 750 esnaf ve müzisyene üç ayda 2 bin 250 adet gıda kolisi desteği sağladı. Bu destek iş yerleri tekrar açılana kadar her ay esnaf ve müzisyenlere düzenli olarak sağlanacak. İş yeri sahipleri ve çalışanları, bağlı bulundukları meslek kuruluşları ve meslek odaları aracılığı ile bu hizmetten faydalanabiliyor. Gıda kolileri Merkezefendi Belediyesi ekipleri tarafından müzisyenin, esnafın ve çalışanlarının adreslerine teslim ediliyor.

“Bu zorlu süreci hep birlikte, el birliği ile atlatacağız”

Hem esnafın hem de Merkezefendililerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, zorlu günleri hep beraber, birlikte atlatacaklarını belirtti. Başkan Doğan, “Salgının etkilerini hepimiz yaşıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak pandemi döneminin başından bu yana hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tedbirler noktasında iş yeri tamamen kapanan iş yeri sahipleri ve çalışanlarına, iş bulmakta zorluk yaşayan müzisyen ve sanatçı kardeşlerimize gıda kolisi desteğinde bulunuyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte, el birliği ile atlatacağız” diye konuştu.