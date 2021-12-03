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Merkezefendi Belediyesi engelsiz festivali başladı

Merkezefendi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği Engelsiz Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan özel bireyler ve aileleri ile birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Başkan Doğan, “Merkezefendi’de engellere yer yok. Hep birlikte engelleri aşıyoruz” dedi.

DENİZLİ 03.12.2021, 15:28
Merkezefendi Belediyesi engelsiz festivali başladı

Merkezefendi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği Engelsiz Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan özel bireyler ve aileleri ile birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Başkan Doğan, “Merkezefendi’de engellere yer yok. Hep birlikte engelleri aşıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere muhtarlar ve çok sayıda özel birey ile birlikte aileleri katıldı. Festival alanında Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler açılan stantlarda beğeniye sunuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve stantları gezerek özel bireylerle yakından ilgilendi. Akabinde 11 Engelli Amatör Spor Kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’de engelleri kaldırdıklarını belirtti. Başkan Doğan, “Bugün sizin gününüz. Bu bir farkındalık günü. Biz de bu farkındalığı sizlerle birlikte yaşamak istedik. Daha önce de Engelliler Günü dolayısıyla etkinliklerimiz olmuştu. Ama bu sene daha farklı kutlayalım istedik. Engelsiz Yaşam Akademimizden aldığımız destekle birlikte iki gün sürecek olan festivalimizin startını bugün sizlerle birlikte vereceğiz. Her şeye rağmen hayata tutunan, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Sizlerin bu hayatta, ilçemizde daha rahat yaşayabilmesi için, hayatın her alanında fırsat eşitliği yapabilmek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sizlerden aldığımız destekle ve enerjiyle var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“İlkleri yaşatıyoruz”

Türkiye’de ilklerden birilerini yaptıklarını kaydeden Başkan Doğan, “Engelsiz Yaşam Akademimizde bazı güzel değişiklikler yaptık. Herkesin fiziki engeline göre ya da farklı engeline göre derslerimizi ve kurs sayımızı artırdık. Ama ilk defa Türkiye’de ilklerden birini yaptık sizlerin her türlü kurumlar arası taşımalarını yaparak engelsiz ulaşımı sizlerle birlikte sağladık. Aslında o dönemde de evde olsanız dahi çalışma arkadaşlarımızla irtibatınız hiç kesilmeden kurslarımızı vermeye devam ettik. Ailelerimizle iletişimimiz her zaman devam etti. Sizlerle birlikte hem Denizli’de hem Türkiye’de engelliler akademisi’ anlamında örnek bir ilçeyiz, böyle olması da gerekiyor. Bizler sizlerin her zaman yanındayız. Sizlerin hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Herkes bir engelli adayıdır. Bunu anlatmak, toplumda bu bilincin yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Festival yarın da devam edecek

Merkezefendi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği Engelsiz Festivali’nin ikinci gününde ise saat 14.00’de engelsiz tiyatro gösterisi, saat 15.30’da Olimpiyat Şampiyonları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan’ın söyleşisi ve saat 17.00’de Ozan Ozanca konseri olacak. Festival süresince gün boyu stantlar, workshoplar, animasyonlar, yarışmalar ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.

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