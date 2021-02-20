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Merkezefendi Basket, Yalova engelini geçti

Merkezefendi Denizli, ligin güçlü ekiplerinden Semt77 Yalovaspor karşısında 3 periyod geride oynadı, son çeyrekte bulduğu 6 üçlük isabeti ile farkı çift hanelere getirip 92-85 kazandı. Merkezefendi galibiyet serisini 3 maça çıkarıp yükselişini sürdürdü (11-8), Yalova ise 10-9’da kaldı.

DENİZLİ 20.02.2021, 18:12
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Merkezefendi Basket, Yalova engelini geçti

Merkezefendi Denizli, ligin güçlü ekiplerinden Semt77 Yalovaspor karşısında 3 periyod geride oynadı, son çeyrekte bulduğu 6 üçlük isabeti ile farkı çift hanelere getirip 92-85 kazandı. Merkezefendi galibiyet serisini 3 maça çıkarıp yükselişini sürdürdü (11-8), Yalova ise 10-9’da kaldı.

İki sayılık bölge isabetlerinde Yalovaspor 19-11 üstünlük sağlarken, Merkezefendi üçlükleri yüzde 52 (18/34) ile kullandı (Yalova 10/26).

Yalovaspor maçın başında iç-dış dengesini kurup her pozisyondan skor üretti ve 5. dakikayı 12-4 önde geçti. Merkezefendi ise bu bölümde 5’te 1 üçlük isabeti buldu. Chauncey Levant Collins’in üst üste 3 üçlüğü ile Denizli ekibi 7. dakikada farkı 1 sayıya (17-16) çekti. Yalovaspor ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başları karşılıklı sayılarla geçildi, ev sahibi ekip 5. dakikada 4 sayılık üstünlüğünü korudu: 33-29. Ön sahaya çabuk geçen ev sahibi ekip 8. dakikada farkı 9 sayıya (42-33) çıkardı, devre biterken fark 5 sayıya (44-39) geriledi.

İlk yarıda Yalovaspor’da Michael Anthony Morrison 12, Ali Işık 11, Merkezefendi’de Chauncey Levant Collins 18 sayıyla skorerler oldu. Yalovaspor’un asistte 13-7, hücum ribaundlarında 7-2’lik üstünlüğü aradaki farkın nedeni oldu.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket üçüncü çeyreğe Hakan Yapar ve Altan Erol ile iyi başladı, 11-3’lük seri yakalayıp 2. dakikada skoru 50-47 lehine çevirdi. Yalovaspor, Akın Kandemir’e pozisyon yaratıp 6. dakikada 60-54 öne geçti. Chauncey Levant Collins’e top aldırmama savunması yapıp farkı 8 sayıya kadar çıkaran Yalovaspor son çeyreğe 67-64 önde girdi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket dördüncü çeyreğin başında 3 üçlük ve 13-6’lık seriyle skoru 77-73 lehine çevirdi. Ümit Sonkol ve Altan Erol ile bu çeyrekteki 5. üçlüğü bulan konuk ekip 3 dakika kala farkı 9 sayıya (85-76) çıkardı. Bu çeyrekte savunmasından kurtulan Collins de üçlüklerine yeniden dönünce konuk ekip son dakikaya soru işareti bırakmadı ve sahadan 92-85 galip ayrıldı.

Öne çıkanlar

Semt77 Yalovaspor: Lamont Da Sean Jones 16 sayı, 11 asist, 6 ribaund, Michael Anthony Morrison 20 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Alı Işık 14 sayı (4/6 üçlük), 9 ribaund, 1 asist, Akın Kandemir 12 sayı, 1 ribaund, 2 asist, Yunus Akçay 10 sayı, 1 ribaund, 1 asist

Merkezefendi Belediyesi: Chauncey Levant Collins 34 sayı (6/12 üçlük), 7 ribaund, 8 asist, Hakan Yapar 17 sayı (4/7 üçlük), Altan Erol 13 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Ümit Sonkol 13 sayı (3/7 üçlük), 2 ribaund
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