Merkezefendi Basket, Süper Lig ateşini yaktı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligde oynadığı son 9 maçtan da galibiyetle ayrılarak ligin zirvesine tırmandı.

Denizli ekibi Baş antrenörlük görevine Zafer Aktaş’ın gelmesiyle gaza bastı. Üst üste 9 maçta 9 galibiyet alan Denizli Basket, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde, şampiyonluk yarışına ortak oldu zirveye yerleşti. Ligde 24 maçta 16 galibiyete ulaşarak 40 puana ve ligde 2. sıraya yükseldi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te keyifler yerinde. Ligde oynadığı son 9 maçından da zaferle ayrılan Denizli ekibi, ligde kalan son 6 maçı da son derece ciddiye alıyor. Ligin zirvesinde bulunan Denizli Basket’te pazartesi günü PAÜ Arena’da oynanacak olan Kocaeli maçı hazırlıkları salı günü başlayacak.

Son olarak oynanan İzmir temsilcisi Bornova Belediyespor maçı sonrası konuşan Başantrenör Zafer Aktaş, alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Aktaş, "Her geçen gün daha da zorlaşıyor bizim için lig. Bugün 9.hafta oldu. 9 hafta üst üste kazanıyoruz. Bir hedefimiz var onun için uğraşıyoruz. Bornova gerçekten çok zor bir deplasman. Gerçekten yetenekli, genç Türk oyuncuları, aynı zamanda çok tecrübeli bir tane point guardları var. Bizi son ana kadar zorladılar. Açıkçası biz kendimize bakmamız lazım. Bornova maçında çok kötü şut performansı ile oynadık. Uzun zamandır yüzde 30’la 3 sayı attığımız bir maç hatırlamıyorum. Dış şut performansımız kötüydü. Biraz oyunda tempo attırmaya çalıştık ama orada da çok istediğimiz neticeyi alamadık. Ama bizi en çok yaralayan verdiğimiz hücum ribaundları oldu. Rakip takımdan özellikle uzun oyuncuları Kalif Young, bizi hücum ribaund konusunda rahatsız etti. Kazandığımız için mutluyum. Bornova’ya da bundan sonra kalan maçlarında başarılar diliyorum, umarım play-off yaparlar. Güzel bir sezon geçirirler” dedi.