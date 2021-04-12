Merkezefendi Basket galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, zirvenin adaylarından Balıkesir BŞB’yi deplasmanda 85-81 mağlup etti ve galibiyet serisini 11 maça çıkararak Samsunspor ile baş başa kaldı. İki hafta sonra Denizli’de oynanacak Merkezefendi Belediyesi-Samsunspor maçı, taraflar başka yenilgi almazsa BSL’ye yükselen takımı belirleyecek.

Denizli ekibinde topların yarıya yakınını kullanan Collins 37 sayıyla belirleyici faktör oldu. Balıkesir BŞB ise Mack’in dışında diğer oyucularını da devreye sokarak hücumu paylaşarak oynadı, İzzet Türkyılmaz 1 ribaundla triple double kaçırdı.

Maç Collins’in 2, Mack’in 1 üçlüğüyle başladı, Collins back door’dan basket buldu, ardından Mack’in biri üçlük iki basketi geldi... İki yabancının düellosu ile 4. dakika 8-8 ile geçildi.

Zor atışları yüksek yüzdeyle sayıya çeviren iki takım TV molasına 14-14 beraberlikle girdi. Balıkesir BŞB savunma kaynaklı sayılarla 4-0’lık seri yakaladı ve ev sahibi ekip 18-14 öne geçti. Mack 6. dakikada 10 sayıya, Collins 8. dakikada 11 sayıya ulaştı.

İlk periyod 25-25 beraberlikle sona ererken üç sayı bölgesinden Balıkesir 5, Merkezefendi 4 isabet buldu. İkinci çeyrekte savunmalar sertleşti ve top kayıpları çoğaldı. Üçüncü dakikada Merkezefendi 30-27 öne geçince Arda Vekiloğlu’nun molası geldi, 4. dakikada Denizli ekibi Ümit Sonkol’un üçlüğü ile farkı 6 sayıya (33-27) çıkardı. Merkezefendi dışarıdan boş atışlar bulmaya başlayınca Vekiloğlu ikinci molasını da aldı.

Balıkesir BŞB’de İzzet Türkyılmaz’ın ikili sıkıştırmalara karşı uzun boyuyla ters tarafa yaptığı asistler skor problemini çözdü ve iki buçuk dakika kala fark 2 sayıya (40-38) geriledi. 2 dakika kala süre dolarken Collins logo üçlüğü ile 20. sayısını attı. Balıkesir BŞB bu dakikalarda Collins’i hesap etmeden alan savunmasına devam edince bu oyuncu bir üçlük daha buldu ve 9. dakikada fark 9 sayı (47-38) oldu.

İlk yarı 47-40 Merkezefendi’nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Chauncey Collins 6/10 üçlük isabetiyle 23 sayı attı, Balıkesir’in skoreri 14 sayıyla Myles Mack oldu. Üçlükleir Balıkesir yüzde 31 (6/19), Merkezefendi yüzde 56 (9/16) ile kullandı. İki takım da serbest atış kaçırmadı: Balıkesir 10/10, Merkezefendi 4/4.

Üçüncü periyodun 3. dakikasında Collins üçüncü faulünü aldı. Merkezefendi, Collins’ın dış atışları dışında hücumda alternatif aramazken, Balıkesir BŞB Şafak Edge’nin peşpeşe üçlükleri ile 6. dakikada farkı 1 sayıya (54-53) çekti. Top kaybından sonra Mehmet Özdoğan’ın yaptığı sportmenlikdışı faul sonucunda bu defa çizgiye giden Şafak Edge çok uzun süre sonra Balıkesir’in öne geçmesini sağladı, aynı hücumda Mack’ten de üçlük gelince aynı hücumdaki 5 sayıyla skor 58-54 oldu.

Periyod sonlarında Collins çembere giderek ürettiği sayılarla periyod sonunda farkı 1 sayıya (63-62) düşürdü. Dördüncü çeyrek İzzet Türkyılmaz ve Mehmet Özdoğan’ın üçlükleri ile başladı, 7 dakika kala Collins’in potalı üçlüğü ve serbest atışı da sayıya çevirmesi ile Merkezefendi yeniden öne geçti: 71-68.

Son 5 dakikaya neredeyse bütün hücumları Collins’le oynayan Merkezefendi 76-73 önde girdi. Balıkesir Collins’e önlem alırken bu defa Serkan Menteşe üçlüğü buldu ve skor 79-75 oldu.

Son dakikaya 79-76 girilirken Mack yürüme ihlali yaptı, Collins’in kullanamadığı atıştan sonra 33 saniye kala Ogün Sevinç çizgiye gitti ve kaçırmadı: 79-78.

31 saniye kala Ümit Sonkol serbest atış çizgisinden farkı 3 sayıya (81-78) çıkardı. Balıkesir hücumunda Merkezefendi 3 sayı savunmasını iyi yaptı, Polat Kaya’nın zor atışı çembere gitmedi. 8 saniye kala Serkan Menteşe serbest atışlardan farkı 5 sayıya (83-78) çıkardı.

Son saniyede Şafak Edge turnike adımı ile üçlük atıp 2 saniye kala farkı 2 sayıya düşürdü (83-81). 1 saniye kala Serkan Menteşe serbest atışlarla skoru belirledi: 85-81.

Öne geçenler

Balıkesir BŞB: Myles Anthony Mack 20 sayı (4/7 üçlük), 5 asist, Şafak Edge 19 sayı (5/10 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, İzzet Türkyılmaz 11 sayı, 11 asist, 9 ribaund, Polat Kaya 19 sayı, 6 ribaund

Merkezefendi Belediyesi: Chauncey Collins 37 sayı (8/17 üçlük), 6 ribaund, 7 asist, Serkan Menteşe 13 sayı, 4 ribaund, 7 asist, Dwight Coleby 11 sayı, 7 ribaund, Ümit Sonkol 10 sayı (2/2 üçlük), 3 ribaund