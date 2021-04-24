Merkezefendi Basket adım adım şampiyonluğa koşuyor

TBL şampiyonluğu için bir maç kaybetme kredisi bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bursa’da dördüncü çeyrekte üstünlüğünü kabul ettirip 77-66 kazandı. Üst üste 13. galibiyetini alan Denizli temsilcisi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Merkezefendi maça 11-5’lik seriyle başladı ve 5 top çaldığı ilk periyodu dağılan sayılarla 21-14 önde bitirdi. Üçlüklerle arayı açmaya başlayan Denizli ekibi ikinci çeyreğin 4. dakikasında skoru 31-20’ye getirdi. Finalspor periyodun devamında daha iyi savunmayla oyunun kopmasını önledi ve devre 42-25 sona erdi.

Finalspor üçüncü çeyreğe çok iyi savunma yaparak başladı ve farkı düşürdü. Merkezefendi dış atışlara kalırken, Finalspor çembere giderek skor buldu ve 40 saniye kala 51-51 beraberliği yakaladı. Merkezefendi 2 saniye kala Barış Çağan Özkan’ın serbest atışları ile son çeyreğe 55-53 önde girdi.

Barış Çağan’ın hücumdaki etkinliği ile Merkezefendi 7 dakika kala 7 sayılık (62-55) fark elde etti. Hakan Yapar’ı iyi kullanan konuk ekip son 4 dakikaya girilirken farkı çift hanelere (69-59) getirdi. Kalan bölümde farkın azalmasına izin vermeyen Merkezefendi karşılaşmadan 77-66 galip ayrıldı. Denizli’de iki yabancı 11, genç Mustafa Kurtuldum 4/5 üçlük isabetiyle 16 sayı attı.

Öne çıkanlar

Finalspor: Terrell Glenn Allen 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Ömer Faruk Ermat 13 sayı, 3 asist, Gurur Baybora 12 sayı, 7 ribaund, 5 asist

Merkezefendi Belediyesi: Hakan Yapar 11 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Mustafa Kurtuldum 16 sayı (4/5 üçlük), 3 ribaund, 3 asist, Barış Çağan Özkan 14 sayı, 3 ribaund, 2 asist