Merkezefendi Anaokulu 3 ülkeden gelen proje ortaklarını ağırladı

Merkezefendi 23 Nisan Anaokulunun yürüttüğü “Little Einsteins” projesi çerçevesinde Yunanistan, Romanya ve Makedonya’dan gelen proje ortaklarını Denizli’ye geldi.

Erasmus projesinin Türkiye de gerçekleşen üçüncü hareketlilik faaliyeti için Denizli’de bulunan Yunanistan, Romanya ve Makedonyalı eğitimciler, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada; “Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan Erasmus+ projelerine katılan anaokullarımızın sayısında her geçen yıl artış oluyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus+ projelerini destekliyoruz. Okullarımıza proje hazırlaması konusunda verdiğimiz seminerlerin yanı sıra danışmanlıkta yapıyoruz. 60 bin euro bütçeli projeyi Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Makedonya ortak yürütmektedir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faaliyet konusu ‘Child and Robotic Coding’ olan proje ile her bir öğrencimizin Einstein olması için yaratıcı etkinlikler ve deneylerle proje yürütülmektedir. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken teknoloji çağı olan günümüzde araştıran, merak eden ve sorgulayan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Avrupa Birliği projeleri öğrencilerimizin küçük yaşlarda bu yeteneklerinin gelişiminde büyük katkı sağlamaktadır. Teknoloji ağının dünyanın dört bir yanını sardığı ve mesafelerin öneminin kalmadığı günümüzde ülkemizde yapılan teknoloji hamleleri ile dünyada bu alanla önemli yol kat ettik.” dedi.

Ziyarette Yunanistan, Romanya ve Makedonyalı eğitimcilere Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.