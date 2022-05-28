Merkezefendi 2. Kitap Günleri kapılarını açtı

Merkezefendi Belediyesi tarafından 27 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Tarihçi Yazar Sinan Meydan ve Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk okurlarıyla bir araya geldi.

Sanat, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri bugün itibariyle başladı. 100’den fazla yazarın katılımıyla, çok sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklerinin yapılacağı zengin bir organizasyon ile kitapseverlerin ziyaretine açılan Kitap Günleri, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, meclis üyeleri ve kitapseverlerin katılımıyla açıldı. Kitap okumanın uygar bir toplumu oluşturacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, “İkinci kez Kitap Günleri etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 10 gün boyunca çok kıymetli ve değerli yazarları ağırlayacağımız Kitap Günlerimize büyük önem veriyoruz. Söyleyişlerin, imza günlerinin yanında fuaye alanında hemşerilerimiz yazarlarımızla sohbet etme imkanı bulacak. Kitap okumak uygar bir topluma kavuşmamızı, kimsenin yardımı olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı, insanca yaşamamızı sağlayacak. Bireyler ancak kitap okumak ile gerçek ve doğru bilgiye ulaşacaktır. Bizler, okuma konusunda ‘Ben, çocukken fakirdim. İki kuruş param varken bir kuruşunu kitaba yatırırdım’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek almalıyız. Kitap Günlerimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İki yıllık hasretin ardından kapılarını kitapseverlere açan Kitap Günleri’nin ilk gününde Tarihçi Yazar Sinan Meydan ile Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi Yazar Sinan Meydan söyleşisinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve savaş yıllarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Yazar Meydan, güzel günler için her zaman umut dolu olunması gerektiğini söyledi. Gerek cephede gerekse diplomaside Atatürk’ün en doğru adımları attığını belirten Sinan Meydan, “Mustafa Kemal Atatürk kitap kurdu bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk dehasını beş bine yakın kitap okuyarak keskinleştirdi. Onun dehası, geleceğe umutla bakması bizi bugünlere getirdi. Onun izinde gitmeye, onun ışığında aydınlanmaya ve yarınlara umutla bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının ardından Sinan Meydan, okurları için kitaplarını imzaladı.

Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın ardından Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk’ün ‘Nazım Hikmet’ belgeseli sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Belgeselin ardından sahneye çıkan Yazar Özgentürk, Nazım’ın yaşadıkları, bir hayat öyküsü olarak çok büyük bir coşku veriyor bana” dedi. Nazım Hikmet’in hayatını anlatan Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk, “Nazım’ın 120.doğum gününe özel bir belgesel hazırladık. Nazım Hikmet hakkında bugüne kadar birçok belgesel hazırladık. O sadece bir şair değil, bir düşünce adamı. Hayatı boyunca kardeşlik, insan hakları için çaba sarf etti. Kurtuluş Savaşı destanımızı, bu ülkenin kurtuluşuna dair en güzel dizeleri yazdı. Onu anlamak ve anlatmak çok önemli” dedi. Belgesel gösterimi ve söyleşisinin ardından Araştırmacı Yazar Nebil Özgentürk, imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.