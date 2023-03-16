Merkez Kütüphane kendi elektriğini üretmeye devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkez Kütüphane’nin çatısına kurulan güneş panelleri bir yandan enerji üretiyor, diğer yandan ise tasarruf sağlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve çevre dostu projelerimizle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nce, Merkez Kütüphane’nin çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali tasarruf sağlamaya devam ediyor. Binanın elektrik ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için yerleştirilen ve yaklaşık 900 metrekarelik alana kurulan güneş panelleri toplam 224 panel, 3 invertör bulunuyor. 69 kWe gücündeki güneş enerji panelleri yılda yaklaşık 160 bin kWh enerji üretiyor. Üretilen enerji Merkez Kütüphane’de kullanılarak tasarruf sağlanıyor.

“Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakacağız”

Bütçeyi doğru kullanarak elektrikten tasarruf sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gençliğin enerjisiyle bütünleşen Merkez Kütüphane’mizin çatısına inşa ettiğimiz Güneş Enerjisi Santralimizle, kendi elektriğimizi üretiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve çevre dostu projelerimizle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adalet Mahallemizde hizmet veren ve konumu nedeniyle tüm gün güneş gören Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanemizin çatısına kurduğumuz güneş enerji panellerimiz ile tasarruf sağlamayı sürdürüyoruz. Üretmiş olduğumuz enerjiyle Merkez Kütüphanemizin ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.