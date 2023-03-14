Merkez Eli dayanışmayla büyüyor

Merkezefendi Belediyesi, Merkez Eli projesiyle vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyaları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin arasında köprü olmaya devam ediyor. Merkez Eli bünyesindeki ‘İyilik Hareketi’ ile hayırsever vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan, ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ekipler tarafından adreslerden alınan eşyalar dezenfekte edilip temizlendikten sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Ekiplerce gerekli ölçümler ve çalışmalar gerçekleştirilerek eşyalar, en uygun şekilde dizayn ediliyor.

Merkez Eli’ne destekte bulunmak isteyen hayırseverler ve destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da ttps://www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli/ adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.