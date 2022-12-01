Merkez Çarşısı topluluğu çalışmalarına başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Merkez Çarşısı projesi bünyesinde oluşturulan topluluk, ilk kez çevrimiçi olarak bir araya gelerek çalışmalarına başladı.

Tanışma toplantısında, Merkez Çarşısı İletişim Sorumlusu Pelin Tozun ve Merkez Çarşısı Üretici İlişkileri Sorumlusu Burcu Semerci üreticilerin sorularını cevapladı.

Merkez Çarşısı’nın kuruluş amacının benimsenmesi ve topluluk bilincinin oluşması amacıyla gerçekleşen etkinlikte ekibin üreticilerle tanışması sağlandı. Toplantıda ayrıca teknik destek, yazılım, türetim ekonomisi ve sosyal medya ile ilgili birçok konu üzerinden konuşuldu.

Denizli’nin yerel üreticilerinin dahil olduğu Merkez Çarşısı’nda şu anda 58 farklı üreticinin 9 ayrı kategoride 400’den fazla ürünü yer alıyor. Üretici olarak Merkez Çarşısı’nda yer almak isteyen vatandaşlar, merkezcarsisi@good4trust.org adresine e-posta atabiliyor veya 0850 885 08 62 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi alabiliyor.

Vatandaşlar ise merkezcarsisi.org adresindeki ürünleri satın alarak ve çevresine duyurarak yerel üreticileri destekleyebilecek.