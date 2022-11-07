Merkez Çarşı kadın üretici ve girişimcilerine güç katacak

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Merkez Çarşısı’ projesi, düzenlencek lansman ile kamuoyuna tanıtılacak.

Merkezefendi Belediyesi, esnaf, kadın üretici ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği ‘El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ni farklı bir boyuta taşıyan Merkezefendi Belediyesi, ‘Merkez Çarşısı’ hizmeti ile dijital dünyaya açılıyor. Merkezefendi Belediyesi öncülüğünde ‘Merkez Çarşısı’ ile yerel ekonominin kalkındırılması hedefleniyor. ‘Merkez Çarşısı’ ile ilgi tüm detaylar, 8 Kasım Salı günü saat 14.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek lansmanda anlatılacak.

“Yerel üreticiler dünyaya açılacak”

Üretmekten vazgeçmeyen herkese destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Girişimcilerimizin ürünlerinin, ekonomiye ve aile bütçesine kazandırılması gerektiğini düşünerek bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Herkesi teknoloji ile buluşturarak, onlara ’E-Ticaret’i öğreteceğimiz ‘Merkez Çarşımızı’ kuruyoruz. Merkezefendi ve Denizli’de yaşayan herkesin üretimin içinde olmasını istiyoruz. Üreten vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Tüm vatandaşlarımızı Merkezefendi Kültür Merkezimizdeki lansmana bekliyorum” diye konuştu.