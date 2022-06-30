banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı

Merdivenden düşen inşaat işçi öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti.

DENİZLİ 30.06.2022, 09:19
Merdivenden düşen inşaat işçi öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatı devam eden binada çalışan 59 yaşındaki işçi Abdullah Komkeser, 5 metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Düşmesinin etkisiyle ağır yaralan Komkeser’e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Komkeser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu