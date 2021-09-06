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Menderes’te sular çekildi, oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri yatağındaki suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu.

DENİZLİ 06.09.2021, 15:42
Menderes’te sular çekildi, oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri yatağındaki suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu.

Büyük Menderes Nehrinin Denizli’nin Çal ilçesinden geçen kısmında suların çekilmesi aşırı şekilde sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu. Su seviuyesi azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balığın telef olduğu nehir yatağında, çok sayıda balık türü de kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Balık ölümleri üzüntüye neden olurken, bir çok üretici suların olmamasından ürünlerinden verim alamadığı belirtti.

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