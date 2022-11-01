Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlar havaya bırakıldı

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Başkan Yardımcıları ve Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürü, Sümer KETEM ,ile Merkezefendi KETEM hekim ve çalışanlarının hazır bulunduğu etkinlikte; Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Biriminden Dr. Muammer Durak tarafından ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Durak, ay boyunca 30 günde 30 farkındalık eğitimi yaptıklarını, kamu ve özel kurumlarda, tekstillerde, yine mobil hizmet ile KETEM’lere taşınan kadınlara meme kanseri ve taramaları ile ilgili eğitimler düzenlediklerini, eğitimler sonunda oluşturdukları “Hayat Ağacı”nın yapraklarını kadınların mamografi sayılarına göre renklendirdiklerini, toplamda ay boyunca 616 kişiye eğitim verip, 885 kadına da mamografi çektiklerini söyledi.

Meme kanserinin Dünyada ve Türkiye’de en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer aldığını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanserinin günümüzde yürütülen tarama programlarının etkisi ile daha erken evrede teşhis edilebildiğini söyledi. Öztürk, “4 Şubat 2021 de Dünya Sağlık Örgütü meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11.7’si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından yüzde 11.4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin yüzde 10 ile üçüncü, prostat kanserinin yüzde 7,3 ile dördüncü ve mide kanserinin yüzde 5,6 ile beşinci sıklıkta görüldüğünü duyurmuştur. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, erken teşhisin hayat kurtaracağını unutmayarak kadınlarımızın, 20 yaşından sonra her ay kendi kendilerine meme muayenelerini yapmalarını, 40-69 yaş aralığında olanların da KETEM’lerimizde taramalarını mutlaka zamanında yaptırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

2022 9 ayda 35 bin 682 mamografi taraması yapıldı, 60 kanser teşhisi kondu

2018 yılında Denizli İş Kadınları Birliği Derneği ile beraber İl Sağlık Müdürlüğü olarak başlattıkları Pembe Şehir Projesine devam ettiklerini ifade eden Öztürk, Denizli’nin taramalar yönünden Pembe Şehir olmasını istediklerini ve bundan da vazgeçmeyeceklerini söyledi ve şöyle konuştu: “İlimizde yürüttüğümüz kanser farkındalık çalışmalarımız çerçevesinde 2021 yılında 30 bin 951 kadına mamografi çekilerek, 58 kadına meme kanseri tanısı konulurken 2022 yılı 9 aylık sürede ise 35 bin 682 kadına mamografi çekildi ve 60 kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Yine ilk taramalarına 6 Nisan 2021’de Tavas İlçemizde başlayan Mobil Kanser Tarama Tırımız ile şu ana kadar sırasıyla Tavas, Çameli, Çardak, Kale, Beyağaç, Çal, Buldan, Pamukkale (Kayhan, Bağbaşı), Çameli ve son olarak Acıpayam İlçelerimizde yerinde taramalar yapılarak toplamda 9.650 kadına mamografi çekildi. Pembe Tırımız şu anda Acıpayam ilçemizde kanser taramalarına devam ediyor. Tüm bu eğitim ve tarama faaliyetlerimizde özellikle İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezlerimizin rolleri çok büyük, bu anlamda bugün burada bulunan başta Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürümüz olmak üzere KETEM’lerimizin sorumlu hekimleri ve çalışanları ile projemize emek veren tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok gayret gösterdiniz” dedi.

Etkinlik sonunda; İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk’e Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mine Solakoğlu tarafından Müdürlük ve KETEM çalışanlarının dantel el işi ile yaptığı meme kanseri sembolü pembe kurdeleli tablo ile Ebe Esma Akduman tarafından nakış işlemeli hayat ağacı tablosu hediye edildi. Meme kanserine dikkat çekmek ve bir sonraki yıl düzenli tarama yaptıran kadın sayısının artması dilekleri ile pembe balonlar havaya bırakıldı.