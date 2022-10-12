Meme kanserinde erken teşhis uyarısı

Denizli’de 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde meme kanseri taramalarının önemine değinen Dr. Özlem Yılmaz, 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınları erken teşhis için KETEM’lere taramaya davet etti.

Meme kanserinin ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebildiğini belirten Dr. Özlem Yılmaz, kansere erken dönemde tanı konmasının, tedavide başarıya ulaşma ve sağ kalım süresini artırdığına dikkati çekti. Meme kanserinde KETEM’lerde sadece 40-69 yaş aralığına mamografi ile tarama yapılabildiğini ancak hastanelerde her yaş grubuna meme muayenesi, mamografi ve ultrasonla meme kanseri tanısı için tetkikler yapılabildiğini vurgulayan Dr. Özlem Yılmaz, 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi yapılarak vücutta herhangi bir değişiklik olduğunda mutlaka hastanelerde bir Genel Cerrahi Uzmanına başvurulması ve tetkiklerin yaptırılması gerektiğini açıkladı. Yılmaz, meme kanserinden korunmak için de bazı önerilerde bulunarak; “Tüm kanserlerde olduğu gibi; sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir” dedi.

“Erken teşhiste en önemli faktör kadınların bu konuda bilinçlenmesi”

Kadınların 40 yaşından itibaren düzenli olarak mamografi yaptırmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavide başarıya ulaşma ve sağ kalım süresini artırmaktadır. Bu nedenle 40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Erken teşhiste en önemli faktör kadınların bu konuda bilinçlenmesi, 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi ve 40 yaşından itibaren düzenli olarak mamografi yaptırmalarıdır. Kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri erken tanısında önemli bir tarama ve tanı yöntemidir. Kadının evinde tek başına rahatlıkla her an uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. Kendi kendine meme muayenesini etkili bir şekilde kullanabilmek için bu konuda yeterli eğitim almak ve öğrenilenleri sürekli, düzenli ve periyodik aralıklarla uygulamak gerekmektedir. Eğitim almak için KETEM’lerimize başvurulması yeterlidir” şeklinde konuştu.

“KETEM’lerde hem eğitim hem tarama gerçekleştiriyoruz”

Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle meme kanseri tarama programlarını hızlandırdıklarını belirten Yılmaz, İlçelerden taşımalı olarak KETEM’lere getirilen kadınlara hem eğitimler verildiğini hem de taramalarının yapıldığını söyledi. Yılmaz, “Yürüttüğümüz Pembe Şehir Projesi çerçevesinde KETEM’lerde bütün yıl boyunca zaten yoğun bir tarama programı yapıyoruz. Ekim Ayı boyunca da meme kanseri taramalarını hatırlatmak ve tarama standartları konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte İlçelerimizden taşımalı olarak, tarama gruplarımızda yer alan kadınlarımızı KETEM’lerimize getiriyoruz. 40-69 yaş aralığındaki bayanlarımıza ücretsiz meme kanseri taraması yapıyoruz. Gelen kişilerde sadece mamografi çekmiyoruz, aynı zamanda eğitimler veriyoruz, kendi kendine meme muayenesini anlatıyoruz. Yine yakınlarına da bunları anlatmalarını rica ediyoruz ki; tarama için gelen her hastamız başkalarını da taramalara yönlendirebilsin. Çünkü ancak böyle çoğalan bir zincir oluşturabiliriz. Ekim ayı dolayısıyla da bu tür bilinçlendirmelerin yapılması çok önemli bir hatırlatma oluyor, belki fırsat bulup tarama için gelemeyen hastalarımız, bu vesileyle taramalarını hatırlamış oluyorlar. 40-69 yaş tüm kadınlarımızı hiçbir şikayetleri olmasa bile meme kanseri taramalarını yaptırmak üzere KETEM’lere bekliyoruz” diye konuştu.