MEB Bakan Yardımcısı Yılmaz, Denizli’de incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Denizli’deki eğitim öğretim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye’de ilk defa yapılan “İmam Hatipliler Yarışıyor” mesleki bilgi yarışması Türkiye finali için Denizli’ye gelen Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve beraberindeki Daire Başkanları İhsan Erkul ve Abdülhalik Baş çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve idarecilerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Denizli’deki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Toplantı sonrası Bakan Yardımcısı Yılmaz, Denizli’nin akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından çok iyi durumda olduğunu belirtilerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın ikinci durağı Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu oldu. Ziyarette okul yöneticilerinden okul hakkında bilgiler alan Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, özel öğrenciler ve velileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Denizli programına Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter AİHL ve Ortaokulu ile devam eden Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, burada Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile bir araya gelerek okuldaki çalışmaları inceledi. Son olarak Ayşe-Mürüvvet Başer İmam Hatip Ortaokulu ve Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yılmaz, öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi.