Mavi Düşün- Sıfır Atık yarışmasında Denizlili öğrenciden ikincilik başarısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Mavi Düşün-Sıfır Atık Liseliler Arası Bilgi Yarışmasında Zeynep Kocabıyık Türkiye ikincisi oldu.

Merkezefendi Nevzat Karalp Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Kocabıyık, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bilgi yarışmasında büyük başarı elde etti. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Zeynep Kocabıyık’ı makamında kabul etti. Bilgi yarışmasında Türkiye ikinciliği elde eden Zeynep Kocabıyık’a yarışma başarı belgesi ve plaket veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu dereceyi elde ettiği için öğrencimizi kutluyorum. Atıkların hem ekonomiye geri kazandırılması hem de çevre duyarlılığının oluşması anlamında önemli bir derece elde etti öğrencimiz. Öğrencimiz Zeynep yarışma birincisi ile aynı sayıda soruya doğru cevap verdi. Çevrimiçi olarak gerçekleşen yarışmada belirleyici kriterlerden biri de süre olduğu için öğrencimiz ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir yarışmada değerli öğrencimizin derece almış olmasını içtenlikle kutluyoruz. Bu başarının tüm öğrencilerimize örnek olması temennisiyle kendisine çok teşekkür ediyor ve bu bilincin tüm dünyaya yayılmasını diliyorum” dedi.