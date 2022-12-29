Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde sokak üstünde bulunan market alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde evlerin bitişiğinde bulunan markette henüz bilinmeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yandaki binalara sıçrama riski bulunan alevler, müdahale sonrası kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası markette büyük maddi hasar meydana geldi.