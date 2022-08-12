banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Marangoz atölyesi alev alev yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü.

DENİZLİ 12.08.2022, 09:37
Marangoz atölyesi alev alev yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi bölgesinde faaliyet gösteren marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği atölyedeki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların tamamlandığı atölyede, büyük maddi hasar meydana geldi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu