Makine zirvesi Denizli’de toplandı

Makina Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (MAKSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 100. Yılda Makine Sektörü Toplantısı, Türkiye’nin en önemli 300 yerli makine imalatçısını Denizli’de buluşturdu. Geniş bir katılımla gerçekleşen makine zirvesinde, sektörün dünü, bugünü ve yarını koşuldu.

MAKSİAD, Denizli’de tarihi bir güne imza attı. Türkiye makine sektörünün önde gelen 300 yerli imalatçı firması, 100. Yılda Makine Sektörü Toplantısında buluştu. Makine imalat sanayine ilişkin gündemdeki konuların ele alındığı geniş katılımlı zirvede, sektörün dünü, bugünü ve yarını koşularak atılacak adımlarla ilgili önemli kararlar alındı.

Makine zirvesinin açılışında konuşan MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Derneğin kurulduğu 2005 yılından bu yana sektörle ilgili önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. Makine sektörünün dünyanın dört bir yanında söz sahibi olması gerektiğini belirten Sarı, “Hem Denizli’de hem de ülkemizin birçok farklı illerinde üyelerimiz var. Şu anda yaklaşık 200 üyeye ulaştık. Makine ve makine ekipmanları üreten bir derneğiz. Bugün dünyada gelişmiş ülkeler sanayisi ve teknolojisiyle gelişiyor. O yüzden biz makineciler olarak ülkemize çok borcumuz var. Biz bu borcumuzu ödemek için buraya toplandık. Her fabrika bir kaledir. O kaleyi üreten makinedir. Biz makineciler olarak en iyi makineleri üretip, Avrupa ve dünyanın birçok yerinde söz sahibi olacak hale gelmeliyiz. Biz mesleki eğitim okullarında ciddi çalışmalar yaptık. Üniversitemiz ile birlikte birçok önemli çalışmalar yapacağız. Bu sektörde Pamukkale Üniversitesi’nin yaptığı önemli çalışmalar bulunuyor. Bunlar Denizli sanayisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ekonomi alanında güçlüyseniz bu makineye bağlıdır. Sanayi ve üretim makineden geçiyor. Biz ne kadar üretirsek, o kadar makine yapmak zorundayız” dedi.

“İlimiz birçok güzellikleri içerisinde barındırıyor”

Denizli’nin birçok sektörde önemli ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da “Denizli tükettiğinden daha çok üreten bir şehir. Satın aldığından daha fazlasını satan bir şehir. Vatandaşlarımız gerçekten çalışkan ve bu sayede de ilimiz birçok güzellikleri içerisinde barındırıyor. Çok şükür Denizli’miz hem sanayisi hem de ticaretiyle ve bunun yanında son 15 yıldır yerel yönetimlerin ayağıyla bir bütün halde yukarıya doğru çıktı” dedi.

“Sanayi ile bütünleşen bir üniversitenin peşine düştük”

Pamukkale Üniversitesi olarak sanayi ile bütünleşen bir eğitim modelini benimsediklerine işaret eden Rektör Ahmet Kutluhan ise “Pamukkale Üniversitesi’nin en büyük şansı ise çok ciddi bir sanayi bölgesine sahip olmasıdır. Dolayısıyla sanayi ile bütünleşen bir üniversitenin peşine düştük. Sanayinin problemlerini üniversite masalarına taşımak istiyoruz. Bunu taşıyıp sanayinin problemlerini çözebilirsek ve onlara Ar-Ge inovasyon daha üst seviyelerde katkı sağlayabilirsek ödevimizi yapmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Makine sektörünün Denizli’ye ve Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu farkındayız”

Makine sektörünün ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olduğunun altını çizen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Makine sektörünün Denizli’ye ve Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu farkındayız. Makine sektörünün üretimi ihracat birimin yanı sıra üretim ve istihdamımıza çok ciddi katkı sağlayacaktır. Denizli Ticaret Odası olarak da ilimizde ticaretin, üretimin ve ihracatın artırması noktasında da önemli çalışmaları gerçekleştirmeye sürdürüyoruz”

MAKSİAD ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 100. Yılda Makine Sektörü Toplantısına MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Gen. Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) üyesi dernek başkanları, ülkenin birçok ilinden makine imalat sektörüne mensup iş insanları ve dernek üyeleri katıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de video konferans yoluyla toplantıya katkıda bulundu.