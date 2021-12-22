Mahallelere kilit parke çalışmaları devam ediyor

Pamukkale Belediyesi ilçeye bağlı mahalleleri güzelleştirmeye devam ediyor. Merkeze uzak mahallelerin birçoğunun yollarını baştan aşağı kilit parke taşı ile döşeyen Pamukkale Belediyesi, son olarak da Karahayıt Mahallesi’nin yollarını güzelleştirdi.

Pamukkale Belediyesi ilçenin her mahallesine dokunmaya devam ediyor. İlçenin termal sağlık merkezi konumundaki mahallesi Karahayıt’ta üst yapı çalışmaları yapılan mahallelerden biri. Sağlık turizmi nedeniyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan mahallenin cadde ve sokakları daha güzel hale getirildi. Pamukkale Belediyesi ekipleri kısa zamanda 17 bin metre kare beton kilit parke taşı döşeme işi gerçekleştirdi.

“Her mahallemize dokunuyoruz”

“Daha da güzel bir Pamukkale için çalışıyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bir bir tüm mahallelerimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. Karahayıt Mahallemizde 17 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işimizi tamamladık. Sadece ilçemizin değil, dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Karahayıt Mahallemiz artık daha güzel oldu. Sokaklarımızı kilit parke taşı döşeyerek, hem mahalle sakinlerimizin hem de mahallemize şifalı kırmızı su için gelen turistlerimizin daha da rahat etmesini istedik. Peyzaj düzenlemeleri ile de güzelliğine güzelli katacağız. Hedefimiz daha da güzel Pamukkale” diye konuştu.