Magnezyum eksikliğine dikkat

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, magnezyum eksikliğiyle ilgili bilgi verdi. Dr. Güngör, magnezyum eksikliğinin iştahsızlık, adet düzensizliği ve kemik ağrılarına yol açabildiğine dikkat çekti.

Magnezyumun vücutta önemli rol oynayan bir mineral olduğunu ifade eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Uzm. Dr. Dündar Güngör; “Magnezyum vücudumuzda birçok organın fonksiyonlarında görev olan önemli bir mineral olmakla beraber, hücre içinde daha yoğun bulunan bir mineraldir. Muayeneye gelen hastalarımıza mutlaka magnezyum testleri yapıyoruz. Genellikle intravasküler dediğimiz damar içi magnezyumunu ölçüyoruz. Bu eritrositler dediğimiz kan hücrelerinde ve diğer hücrelerde daha çok bulunmaktadır. Yani vücuttaki magnezyumun yüzde 99’u hücre içi, yüzde 1’i ise hücre dışındadır. Magnezyum vücudumuzda enzim kofaktör dediğimiz şekilde etki eder. Yani magnezyumun olmadığı ortamlarda vücuttaki birçok reaksiyonun oluşumu engellenir. Vücutta bulunduğu ortamlarda ise bu enzimlerin çalışmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla birçok organın rahatlıkla çalışmasını sağlar” şeklinde ifade etti.

“Hastalarımız genellikle magnezyum eksikliğini kas krampları şeklinde düşünürler”

Magnezyumun çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Dündar Güngör, “Magnezyum eksikliğinin belirtileri denilince kas krampları ilk akla geliyordu, son zamanlarda yapılan çalışmalarda ve araştırmalar magnezyumun önemini bir kez daha ortaya koydu. Hastalarımız genellikle magnezyum eksikliğini kas krampları şeklinde düşünürler. Ancak magnezyum eksikliği olan bazı hastalar iştah kaybı, adet düzensizliği, kemik ağrıları, kaslarda güç kaybı gibi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Magnezyum eksikliği, çok fazla kalsiyum alan, alkol bağımlılığı olan, antihipertansif alan mide koruyucu diye tabir edilen proton pompa inhibitörü kullananlarda, doğum kontrol ilaçlarını alan kişilerde gözlemliyoruz. Yapılan araştırmalar, çok yoğun bir şekilde ortaya koydu ki magnezyum eksikliği olanlarda aynı zamanda kemik erimesi de ortaya çıkmaktadır. Magnezyum, hücrenin enerji üretiminde önemli rolü olan bir mineral olduğu için hücre içi magnezyum azaldığında bu hücreler kendi fonksiyonlarını yerine getirme aşamasında magnezyum eksikliğini hissettiğinde, hem kastan hem de kemikten magnezyumu çeker ve bunun eksikliğine bağlı olarak da semptomları görmeye başlarız. Magnezyum eksikliği olan hastalarda biz, magnezyum takviyeleri dediğimiz ilaçları öneriyoruz. Düzenli bir şekilde kullanan hastalarımız kısa süre içerisinde birçok semptomlarının geçtiği ile ilgili çok fazla olumlu geri bildirim almaktayız” dedi.