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Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kızılcabölükspor deplasmanda karşılaştığı Hacettepespor maçında 1-0 galip geldi. Hakem maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

DENİZLİ 14.04.2022, 10:04
Maçın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kızılcabölükspor deplasmanda karşılaştığı Hacettepespor maçında 1-0 galip geldi. Hakem maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 34. hafta maçı için düşme hattında bulunan Ankara takımı olan Hacettepespor’la deplasmanda Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda karşılaştı. Kritik maçta ilk yarı çekişmeli geçerken her an gibi bir gol olmadı. Maçın ikinci yarısında ise birçok oyuncu değişiklikleri gerçekleşirken, Kızılcabölükspor 69. dakikada İdris Fuat’ın golü ile 1-0 öne geçti. Sahada oyuncular arasında gerginlikler başladı. Maçta sarı kartlarda ardı ardına geldi. Hakem Barkın Kara’nın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla, Hacettepespor oyuncuları, Kızılcabölükspor kalecisi Amaç Ulaş Bayram’ın üstüne koşmaya başladı. Futbolcuların koşmasıyla beraber kavga çıktı. Kızılcabölükspor oyuncularına saldıran Hacettepespor futbolcuları, takımı soyunma odasına kadar saldırdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte futbolcular güçlükle ayrıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken taraftarlar, "Burası Ankara buradan çıkış yok" ve "Vur, vur, vur" ve şeklinde bağırmalarla birlikte yuhalama sesleri yükseldi. Takım arasında ki kavga ayrılmak üzereyken Hacettepespor yetkilisi de, "Soytarılar, Allah’ın köylüleri, Hacettepe kim Kızılcabölük kim" sözleriyle bağırdı.

“Futbol sahasını savaş alanına çevirenleri lanetliyoruz”

Maçta çıkan kavgayı kınadıkları belirten, Kızılcabölükspor Kulübü tarafından yayınlanan açıklama şöyle: “Müsabaka sonunda mağlubiyeti hazmedemeyen Hacettepespor teknik heyeti ve futbolcuları, başta kalesini başarıyla savunan kalecimiz Amaç Ulaş olmak üzere teknik heyet ve oyuncularımıza soyunma odası içerisine kadar girerek saldırdılar. Bir Hacettepespor yetkilisinin videoda görüldüğü üzere; ’Soytarılar, Allah’ın köylüleri, Hacettepe kim Kızılcabölük kim’ diyerek aşağılama gayreti karakterini ortaya koymaktadır. Kendisine Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün köylü milletin efendisidir sözünü hatırlatıyor, futbol sahasını savaş alanına çevirenleri lanetliyoruz.”

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