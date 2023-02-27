Lüks otomobiliyle herkesin canını hiçe saydı

Denizli’de ters şeritte girerek son sürat ilerleyen otomobil, adrenalin uğruna yaptığı hareketle yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, sabah saat 05.30 sularında Merkezefendi ilçesine bağlı Akan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, Pınarkent karayolundan Akan istikametine doğru ters şeritte girdi. Son süratle ters şeritten ilerleyen lüks otomobil, trafik kurallarının yanı sıra diğer sürücülerin canını da hiçe saydı. Kilometrelerce yol giden trafik canavarı, kendisine korna çalan diğer sürücüleri aldırış etmeden gaza yüklenmeye devam etti. O anlara tanık olanlar ise hem şok geçirdi hem korku içerisinde tehlikeliyi izledi. Adrenalin uğruna dakikalarca ölümle dans eden otomobilli yoldan geçen bazı sürücüler, cep telefon kameralarıyla kayıt altına aldı. Kısa süre kameralara yansıyan korkunç olayda, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması ise yüreklere su serpti.

“Adrenalin ve zevk uğruna başka insanların hayatı son bulacaktı”

İş dönüşü evine giderken ters şeritteki tehlikeli anlara tanık olduğunu ifade eden Mahsun Akgün, durumu ilk gördüğünde şok geçirdiğini söyledi. Akgün, herhangi bir can kaybının yaşanmamadan olayın son bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Ben de o gece olayla karşı karşıyaydım. Tabi işten çıkıp, evime araçla gidiyordum. Bir de baktım ki karşı şeritten ters yöne bir araba ilerliyordu. Bir anda şok oldum ve o an ne yapabilirim diye düşündüm. Karşıdaki sürücü otomobiliyle başka bir araca çarpsaydı, adrenalin ve zevk uğruna başka insanların hayatı son bulacaktı. Elime telefonu alıp o anları kayıt altına aldım. Karşı taraftaki araçlardan birinde ben ve ailem de olabilirdi. Sonuçta burada bir hayat söz konusuydu. Allaha şükür hiç kimsenin başına bir şey gelmeden tehlikeli olay son buldu. Bu kişi bence trafikten men edilsin ve araca binmesin” diye konuştu.