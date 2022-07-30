Lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Deponun 3 bölümünü kaplayan yangın ve verilen yoğun mücadele havadan dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait ek hizmet binası ve depolarda yangın çıktı. Emniyete ait araç ve gereçlere ait yedek parçalar ile personel malzemelerinin bulunduğu depoyu kaplayan alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. 3 bölümden oluşan depodan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından gözüktü.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lojistik binasının yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli TOMA’lar da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının bitişikteki 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için yoğun bir mücadele sergilendi. Yoğun çaba sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı ve büyümesinin önüne geçildi. Ekiplerin o yoğun müdahalesi ise dron ile havadan görüntülendi.