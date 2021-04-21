Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı

Denizli’ye çevre illerden litrelerce kaçak akaryakıt, alkol ve tüfek getiren 4 ayrı araca operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken kaçak malzemeler ise ele geçirildi.

Doğu ve çevre illerden Denizli’ye kaçak ürün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 4 ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 300 litre kaçak şarap, 10 adet kaçak cep telefonu ve 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı.