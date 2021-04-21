banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı

Denizli’ye çevre illerden litrelerce kaçak akaryakıt, alkol ve tüfek getiren 4 ayrı araca operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken kaçak malzemeler ise ele geçirildi.

DENİZLİ 21.04.2021, 18:03
2
Litrelerce kaçak alkol ve akaryakıt satılamadan yakalandı

Denizli’ye çevre illerden litrelerce kaçak akaryakıt, alkol ve tüfek getiren 4 ayrı araca operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken kaçak malzemeler ise ele geçirildi.

Doğu ve çevre illerden Denizli’ye kaçak ürün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 4 ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 300 litre kaçak şarap, 10 adet kaçak cep telefonu ve 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
hafif yağmur