banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kazakistan’da 5 bölge ve 1 şehirde daha OHAL kaldırıldı
Kazakistan’da 5 bölge ve 1 şehirde daha OHAL kaldırıldı
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!

Liseliler ‘Haydi gençler aşıya’ kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

Denizli’de ‘Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum’ projesi kapsamında 147 lise öğrencisi velilerinde almış olduğu izin belgesiyle okulda korona virüs aşısı oldu.

DENİZLİ 15.01.2022, 08:20
Liseliler ‘Haydi gençler aşıya’ kampanyasına yoğun ilgi gösterdi

Denizli’de ‘Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum’ projesi kapsamında 147 lise öğrencisi velilerinde almış olduğu izin belgesiyle okulda korona virüs aşısı oldu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Kazım Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü, artan korona virüs vakalarının ardından aşı oranını yükseltmek için ‘Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum’ sloganıyla kampanya başlattı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından öğrenciler velilerinden onay kağıdı alarak, okula gelen sağlık görevlileri tarafından korona virüs aşısı oldu. Aralarından hiç aşı olamayan öğrencilerinde bulunduğu proje kapsamında 147 öğrenci korona virüs aşısı oldu. Okul Müdürü Mehmet Ali Vural, bu şekilde aşılanma oranını artırmak istediklerini belirterek, “Okulumuzda haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum projesi kapsamında Denizli’de liseler arasında ilk defa böyle bir kampanya uygulanıyor. Biz hizmeti öğrencilerin ayağına getirdik. Tamamen gönüllülük esası, velilerde ve yetkilerden onay alarak böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencileri virüsten korumak yada ayakta atlatmalarına yardımcı olmak, hem de ilimizde ve ülkemiz genelinde diğer okullara öncelik etmek. 147 öğrencimizi gönüllülük esası ile aşılarını olacak” ifadelerini kullandı.

“Eski güzel ve maskesiz günlerimizi özledim”

Okulda aşı olan öğrencilerden biri olan Mertcan Öncan, “Bu aşı kampanyası bazı arkadaşlarımızın hastaneye gidemediğin için daha iyi oldu. Bizimle beraber ailelerinden izin alarak kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Eski güzel ve maskesiz günlerimizi özledim. Bundan dolayı bütün okulların aşılanmasını istiyorum” dedi.

“Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 800 bin kadar aşı gerçekleştirdik”

18 yaş altında aşılanma oranının zayıf olduğu ifade eden İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, “İlimizde aşı çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 800 bin kadar aşı gerçekleştirdik. Çocuklar bizim her şeyimiz ve geleceğimiz. Onların aşılanması son derece önemli. Maalesef 18 yaş altı aşılamada ilin diğer geneline göre biraz daha zayıf kaldık. Velilerimiz ile güzel bir organizasyon oldu. Bugün okullarımızda inşallah aşılanmadık çocuk kalmayacak diyeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11