Liseliler Çal’ın güzelliklerini yerinde gördü

Denizli’nin Çal ilçesinde “Denizli’de İnsan, Mekan, Coğrafya” adlı proje çerçevesinde liseli gençler, kenttin doğal güzelliklerini yerinde inceledi.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde liseli öğrenciler, doyasıya eğlenmeye başladı. Denizli Merkezefendi Lütfi Ege Anadolu Lisesi Türkiye genelinde projesi kabul edilen 5 liseden biri oldu. Coğrafya Öğretmeni Mehmet Çenesiz’in yürütücülüğünü yaptığı projenin hedef kitlesi Denizli’de öğrenim gören 10. sınıf öğrencileri yer alıyor. 22-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projeye farklı okullardan 24 öğrenci katıldı. Katılımcıların proje çerçevesinde ulaşım, yemek ve kırtasiye gibi giderleri yetkili kuruluşlar tarafından karşılanıyor.

Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan projenin amacı bilimsel yöntem ve etkinliklerle katılımcılara coğrafi bilinç kazanmak olduğu belirtildi. Bu yolla katılımcıların bilimsel metodolojiyi kavramaları yeni çalışmalarda kullanmaya istekli olmaları ve doğayı yaşamsal bir sistem olarak algılamaları bekleniyor.

Denizli’de İnsan, Mekan, Coğrafya projesi çerçevesinde Altındere Vadisi, Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti, Karahayıt Kaplıcaları, Kaklık Mağarası, Aşağıseyit, Çal Kısık Kanyonu, Yatağan, Yeşilyuva, Teleferik, Kent Ormanı, Bağbaşı Yaylası, Güney Şelalesi, Süleymanlı Yayla Gölü, Buldan ve Ornaz Vadisi Doğal Yaşam Parkı çalışma alanları olarak belirlendiği açıklandı.

Proje bilimsel gezi, saha çalışmaları, doğa ve yaban hayatı gözlemi, bilgi işlemsel düşünme, deney uygulamaları ve işbirlikçi grup etkinlikleri gibi yöntemleri içeriyor. Çalışma sahalarında yürütülecek etkinliklerle katılımcılarda doğanın yaşamsal bir sistem olarak algılanması ve coğrafi bilincin geliştirilmesi hedeflendiği bildirildi.