Lise öğrencilerin duyarlı ve anlamlı kısa filmi ödüle layık görüldü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Erişilebilirlik Temalı Kısa Film Yarışmasına katılan Denizlili öğrenciler, Türkiye 2.’si oldu.

Erişilebilirliğin temel hak olduğu bilincinin yaygınlaştırılması, gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi ve ülkede erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için okul çağındaki çocukların ve gençlerin konuyla ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar” düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Erişilebilirlik Temalı Kısa Film Yarışmasında Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’den öğretmen Kenan İpek rehberliğinde katılan 11. sınıf öğrencileri İsmail Irtam ve Ramazan Salman’ın hazırladıkları “Bir dilekçe” isimli kısa film Türkiye 2. oldu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin de katıldığı ödül töreninde yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’dan aldılar.