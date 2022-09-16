Lise mezunu öğrencilere ulaşım desteği bu yılda devam edecek

Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına hazırlanan gençler, 1 eğitim öğretim yılı daha Denizli Büyükşehir Belediyesi sayesinde Denizli Öğrenci Kartı kullanabilme imkanını bu yılda sürdürecek. Öğrencilerin kart vizelerini 30 Eylül’e kadar yaptırması gerekiyor.

Eğitime verdiği desteklerle örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartları” vize dönemi sürerken, liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik getirilen ulaşım desteği bu yıl da sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Nisan ayı toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesiyle üniversiteye hazırlanan lise veya dengi okullardan mezun olan öğrencilerin mezuniyetinden itibaren 1 eğitim öğretim yılı daha indirimli tarifedeki Denizli Öğrenci Kartı kullanabilmelerine imkan tanıyan uygulamayı kararlaştırmıştı. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında liseden mezun olduktan sonra üniversiteye hazırlanan öğrencilerin Denizli Öğrenci Kartından faydalanabileceği hatırlatıldı. Söz konusu desteği kapsayan lise mezunlarının Denizli Öğrenci Kartı vize işlemlerini ise 30 Eylül 2022’ye kadar yaptırmaları gerektiği belirtildi.

“Her şey gençlerimiz için”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başta eğitim olmak üzere gençlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına hazırlanan gençlerin ulaşım isteklerini hemen yerine getirdiklerini hatırlattı. Gençlerin önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Her şey gençlerimiz için. Çünkü gençlerimizi geleceğe ne kadar iyi bir şekilde hazırlarsak şehrimiz ve ülkemiz de o kadar ileri gidecektir. Ben şimdiden tüm gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilere vize uyarısı

Kentteki tüm öğrencileri kapsayan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartı vize dönemi 30 Eylül 2022 Cuma günü sona erecek. Denizli Öğrenci Kartların vizesinin mutlaka yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartları 1 Ekim 2022’den sonra geçersiz olacak. Ayrıca yoğunluk yaşanmaması için vize işlemlerinin son güne bırakılmaması istendi.