Liderliğe yükselen Irlıganlı, BAL’a koşuyor

Denizli Bölgesel Amatör Lig’e yükselme grubu maçlarının ikinci haftasında Irlıganlıspor, Yeşil Çivril Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.

Denizli Şirinköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini Osman Can ve Ali Şahan’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Irlıganlıspor, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme yolunda büyük avantaj yakaladı. Gerek Yeşil Çivril Belediyespor gerekse Irlıganlıspor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşma sonunda sevinen taraf kırmızı-beyazlılar oldu. Maç sonunda Irlıganlıspor’lu futbolcular, sevinçlerini maçı izlemeye gelen ve 90 dakika boyunca destek veren taraftarları ile paylaştılar. Karşılaşmayı değerlendiren Irlıganlıspor’un deneyimli çalıştırıcısı Ceyhun Aksoy, Kartalspor maçında istedikleri oyun performansını yakalayamadıklarına dikkat çekerek, “O maçta düşük kaldık ama son dakikada attığımız bir gol bizi grupta tuttu. Bu maçın önemi bizim için daha farklı oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmazsak çok büyük avantaj kaybedebilirdik. Bu günde çocuklar çok güzel mücadele etti. Kazandık mutluyuz. Kalan maçlarda artık üstüne koyarak maç maç ilerleyerek Allah’ın izniyle başaracağız” dedi.

“Benim takımım çok iyi bir takım”

Oynadıkları maçın önemli olduğuna değinen Teknik Sorumlu Aksoy, “İyi başlamak adına ilk maçta çok aşırı konsantre oldular. Bu da bazen ters tepebiliyor. Futbolculuk hayatımızda bizler de yaşadık. Ama çocuklar bu maça daha farklı bilendiler. Düşündüler biz de onlara gereken uyarıları yaptık. Bu maçı kazanırsak nelerin olabileceğini daha farklı noktalara gidebileceğimizi kendilerine ilettik. Onlarda sağ olsunlar onlarda bizi mahcup etmediler. Ellerinden geleni yapıp maçı kazanmamızı sağladılar” ifadelerini kullandı.